Ученый опроверг угрозу аварии на ЧАЭС из-за деления урана

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Доктор технических наук, профессор Владимир Кузнецов в эфире радиостанции "Комсомольская правда" рассказал о людях, которые пытаются сделать себе имидж на теме катастрофы в Чернобыле.

Ученый упомянул о недавней статье в журнале Science, в которой его коллеги предупреждали о новых ядерных реакциях на Чернобыльской АЭС.

В материале журнала утверждается, что в массе похороненного в глубине реакторного зала атомной электростанции уранового топлива начались процессы деления. Кузнецов опроверг эти данные, отметив, что бояться нечего.

"Мне непонятна деятельность этих двух людей – американца и англичанина. Два каких-то человека, о существовании которых, я думаю, большинство людей и понятия не имеют, что это за люди, какие-то химики, а американец вообще какой-то работник медицинского института в Мэриленде, и американец вдруг начинает пиарить англичанина в этом плане", – высказался ученый радио КП.

В свою очередь, Анатолий Дорошенко из киевского Института проблем безопасности атомных электростанций отметил, что специальные датчики действительно зафиксировали увеличение числа нейтронов, которые выходят из недоступного помещения.

Однако Кузнецов в ответ на это заявил, что Дорошенко не является специалистом в области атомной энергетики.

"Я видел его комментарии. Человек, который на 20 тонн ошибся в количестве ядерного топлива, которое находится внутри ядерного реактора, – для меня это просто не специалист, это шарлатан. Или человек, который понятия не имеет, о чем он говорит в этом плане", – заключил ученый.

Ранее российские ученые оценили обстановку на Чернобыльской АЭС. Уточняется, что потоки нейтронов в помещениях аварийного четвертого энергоблока наблюдаются давно. Кроме того, они не превышают установленных пределов безопасности.