Прощание с первым представителем СК Маркиным завершилось в Москве

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Первого официального представителя СК России Владимира Маркина похоронили на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает РИА Новости.

Траурная церемония прошла при участии почетного караула. Проститься с Маркиным пришли председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, депутат Государственной думы Василий Пискарев, представители силовых и правоохранительных ведомств, а также однокурсники, сослуживцы и журналисты.

Первый руководитель управления взаимодействия со СМИ СК России умер 12 октября в возрасте 64 лет. По данным некоторых СМИ, Маркин был тяжело болен.

В СК рассказали, что благодаря неординарным решениям Маркина ведомству удалось выстроить конструктивное взаимодействие со средствами массовой информации в соответствии с принципами гласности.