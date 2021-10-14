Прощание с первым представителем СК Маркиным завершилось в Москве

Фото: ТАСС/Александр Щербак
Первого официального представителя СК России Владимира Маркина похоронили на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает РИА Новости.
Траурная церемония прошла при участии почетного караула. Проститься с Маркиным пришли председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, депутат Государственной думы Василий Пискарев, представители силовых и правоохранительных ведомств, а также однокурсники, сослуживцы и журналисты.
Первый руководитель управления взаимодействия со СМИ СК России умер 12 октября в возрасте 64 лет. По данным некоторых СМИ, Маркин был тяжело болен.
В СК рассказали, что благодаря неординарным решениям Маркина ведомству удалось выстроить конструктивное взаимодействие со средствами массовой информации в соответствии с принципами гласности.
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