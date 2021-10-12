Умерла ветеран из Петербурга, организовавшая сбор средств для медиков во время пандемии

Фото: zinastories.com
Ветеран Великой Отечественной войны Зинаида Корнева, которая организовала сбор средств в помощь семьям врачей, погибших в борьбе с пандемией, скончалась на 100-м году жизни, сообщает Life.ru.
Информацию о ее смерти подтвердил председатель Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Владимир Епифанов.
Зинаида Корнева начала сбор средств в начале мая 2020 года. Примером для нее послужил британский полковник в отставке Том Мур, который аналогичным образом собрал врачам на передовой около 45 миллионов фунтов стерлингов.
Женщина решила публиковать на своем канале в YouTube рассказы о Великой Отечественной войне и собирать деньги для семей погибших. Благодаря такой инициативе было собрано более 4,5 миллиона рублей.
Ранее сообщалось, что Зинаида Корнева получила знак отличия "За благодеяние". Соответствующий указ был подписан Владимиром Путиным.
Ветеран, организовавшая сбор для медиков, скончалась на 100-м году жизни
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