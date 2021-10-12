Умерла ветеран из Петербурга, организовавшая сбор средств для медиков во время пандемии

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Ветеран Великой Отечественной войны Зинаида Корнева, которая организовала сбор средств в помощь семьям врачей, погибших в борьбе с пандемией, скончалась на 100-м году жизни, сообщает Life.ru.

Информацию о ее смерти подтвердил председатель Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Владимир Епифанов.

Зинаида Корнева начала сбор средств в начале мая 2020 года. Примером для нее послужил британский полковник в отставке Том Мур, который аналогичным образом собрал врачам на передовой около 45 миллионов фунтов стерлингов.

Женщина решила публиковать на своем канале в YouTube рассказы о Великой Отечественной войне и собирать деньги для семей погибших. Благодаря такой инициативе было собрано более 4,5 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что Зинаида Корнева получила знак отличия "За благодеяние". Соответствующий указ был подписан Владимиром Путиным.

