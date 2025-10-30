Провозка лекарств может вызвать проблемы у российских туристов при пересечении границы

В преддверии ноябрьских праздников туристам следует внимательно отнестись к провозу лекарственных препаратов. Таможенные службы многих стран особенно тщательно проверяют медикаменты из-за риска нелегального оборота сильнодействующих веществ.

Например, в Евросоюзе допускается месячный курс обычных лекарств, но для некоторых средств требуется шенген-сертификат. В Японии запрещены противопростудные средства с псевдоэфедрином, а в ОАЭ и Саудовской Аравии ограничен ввоз транквилизаторов.

