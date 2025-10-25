Форма поиска по сайту

25 октября, 09:45

Спрос россиян на новогодние туры в Европу вырос на треть

Спрос на новогодние туры на европейское направление уже примерно на треть выше, чем в 2024 году, отмечают эксперты. По данным агрегатов бронирования гостиниц, спрос вырос на 40%.

Рождество и Новый год туристы из России планируют встречать во Франции, Испании, Италии и Венгрии. Греция также среди популярных стран. Стоимость таких каникул составляет сотни тысяч рублей. Путешественники фотографируются, те, кто старше 12 лет, оставляют отпечатки пальцев. Паспорт сканируется. Собранные данные будут храниться три года, полностью автоматический контроль заработает через 6 месяцев.

