В РСТ рассказали, как новые антироссийские санкции ЕС скажутся на внутреннем туризме

19-й пакет санкций ЕС не коснется внутреннего туризма в России и не ограничит прием европейских туристов российскими туроператорами, рассказал руководитель пресс-службы РСТ Артур Дюханов.

Он отметил, что новые ограничения направлены на европейские туркомпании. Им запрещено организовывать поездки граждан ЕС в Россию.

По словам эксперта, санкции не повлияет на выдачу им шенгенских виз. Работа визовых центров в России продолжится в прежнем режиме, хотя сроки оформления виз увеличатся из-за ужесточения проверок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.