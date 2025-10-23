23 октября, 13:15Политика
В РСТ рассказали, как новые антироссийские санкции ЕС скажутся на внутреннем туризме
19-й пакет санкций ЕС не коснется внутреннего туризма в России и не ограничит прием европейских туристов российскими туроператорами, рассказал руководитель пресс-службы РСТ Артур Дюханов.
Он отметил, что новые ограничения направлены на европейские туркомпании. Им запрещено организовывать поездки граждан ЕС в Россию.
По словам эксперта, санкции не повлияет на выдачу им шенгенских виз. Работа визовых центров в России продолжится в прежнем режиме, хотя сроки оформления виз увеличатся из-за ужесточения проверок.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.