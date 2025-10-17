Форма поиска по сайту

17 октября, 07:15

Транспорт

Количество мест в поездах из Москвы до Санкт-Петербурга увеличат на ноябрьские праздники

Количество мест в поездах "Сапсан" увеличат на ноябрьские праздники. Речь идет о маршруте Москва – Санкт-Петербург.

Теперь те, кто планировал на эти даты поездку, получат больше возможностей купить билет. В период повышенного спроса будут запускать сдвоенные "Сапсаны".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

