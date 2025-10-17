17 октября, 07:15Транспорт
Количество мест в поездах из Москвы до Санкт-Петербурга увеличат на ноябрьские праздники
Количество мест в поездах "Сапсан" увеличат на ноябрьские праздники. Речь идет о маршруте Москва – Санкт-Петербург.
Теперь те, кто планировал на эти даты поездку, получат больше возможностей купить билет. В период повышенного спроса будут запускать сдвоенные "Сапсаны".
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
- РЖД запустили продажу билетов на поезда на Новый год
- "На 50% дешевле": куда отправиться отдыхать в новогодние праздники в 2026 году