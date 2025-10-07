Места только для пассажиров с детьми появились в купейных вагонах поездов ФПК

Фото: телеграм-канал "Телеграмма РЖД"

В купейных вагонах всех поездов Федеральной пассажирской компании (ФПК) появились места, которые могут приобрести только пассажиры с детьми. Об этом сообщили в пресс-службе Российских железных дорог (РЖД).

"Таких купе в поезде может быть одно или два. При покупке билета они отмечаются специальными пиктограммами", – сказано в сообщении.

Ранее на сайте и в веб-приложении РЖД появилась функция, которая позволяет пассажирам узнать, разрешен ли в вагоне провоз питомца, и посмотреть, какое животное будет ехать рядом. Также можно увидеть продолжительность совместной поездки.

До этого сообщалось, что ФПК разрешила перевозку в поездах сахарных сумчатых летяг (летающий поссум) и сурикатов. В компании рассказали, что с начала года на поездах попутешествовали более 500 тысяч питомцев, что почти на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года.

