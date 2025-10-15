15 октября, 11:15Туризм
Спрос россиян на поездки в Китай вырос на 20% после введения безвизового режима
Россияне устремились в Китай после введения безвизового режима. За первый месяц действия новых правил спрос на поездки в страну вырос на 20%, рассказали в Российском союзе туриндустрии.
На данный момент в Китай из России летает более 200 рейсов в неделю. Стоимость билетов остается одной из самых доступных на рынке. Туроператоры считают, что спрос вырастет еще сильнее.
