Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 октября, 07:15

В мире

В Испании заработала биометрическая система на внешней границе ЕС

В Испании заработала биометрическая система на внешней границе ЕС

Новости мира: Трамп объявил о завершении конфликта в секторе Газа

Новости мира: спецпосланник США прибыл в сектор Газа для проверки режима прекращения огня

Новости мира: вертолет рухнул на пляже в Калифорнии

Новости мира: палестинцы вернутся в сектор Газа после соглашения о прекращении огня

Новости мира: число жертв землетрясения на юге Филиппин возросло до 7 человек

Новости мира: в американском штате Теннесси взорвался завод со взрывчаткой

Новости мира: ярко-розовая трава зацвела в Южной Корее

Новости мира: молодежь вышла на массовый митинг в Мадагаскаре

Новости мира: Израиль завершил удары по Газе после соглашения о прекращении огня

В Испании заработала биометрическая система на внешней границе Евросоюза. В ее рамках штампы в паспорте заменят на электронные подписи в базах данных. У прибывающих граждан также будут брать отпечатки пальцев.

Кроме того, автоматическую систему регистрации въезда и выезда запустили в Люксембурге, Чехии, Эстонии и Германии. Остальные страны перейдут на эту систему следующей весной.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
за рубежомвидеоДмитрий Козачинский

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика