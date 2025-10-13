В Испании заработала биометрическая система на внешней границе ЕС

В Испании заработала биометрическая система на внешней границе Евросоюза. В ее рамках штампы в паспорте заменят на электронные подписи в базах данных. У прибывающих граждан также будут брать отпечатки пальцев.

Кроме того, автоматическую систему регистрации въезда и выезда запустили в Люксембурге, Чехии, Эстонии и Германии. Остальные страны перейдут на эту систему следующей весной.

