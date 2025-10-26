Москвичам рассказали, какие достопримечательности Геленджика привлекательны осенью. В бархатный сезон, когда температура держится около 20 градусов и спадает летний поток туристов, особенно популярны подъем по канатной дороге на Маркотхский хребет и прогулки по живописным маршрутам на квадроциклах.

С вершины хребта открывается панорамный вид на Геленджикскую бухту и Кавказские горы, а колесо обозрения в парке "Олимп", расположенное на высоте 640 метров, позволяет сделать фото и сразу отправить их близким благодаря работающему на высоте Wi-Fi. По словам туристов, в это время года можно спокойно насладиться природой, экстремальными развлечениями и атмосферой курорта без суеты и очередей.

