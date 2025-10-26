Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 октября, 08:45

Туризм

Москвичам рассказали, какие достопримечательности Геленджика привлекательны осенью

Москвичам рассказали, какие достопримечательности Геленджика привлекательны осенью

Первый прямой рейс состоялся из России на Боракай

Спрос россиян на новогодние туры в Европу вырос на треть

Россияне смогут продолжать путешествия в Европу после введения новых санкций ЕС

Аэропорт Геленджика перевез 136 тысяч пассажиров с момента открытия

В РСТ рассказали, как новые санкции повлияют на получение россиянами шенгена

В РСТ рассказали, как новые антироссийские санкции ЕС скажутся на внутреннем туризме

Цены на авиабилеты вырастут в России

Москвичи отправятся в страны Европы на новогодних каникулах

Япония откроет в России визовые центры

Москвичам рассказали, какие достопримечательности Геленджика привлекательны осенью. В бархатный сезон, когда температура держится около 20 градусов и спадает летний поток туристов, особенно популярны подъем по канатной дороге на Маркотхский хребет и прогулки по живописным маршрутам на квадроциклах.

С вершины хребта открывается панорамный вид на Геленджикскую бухту и Кавказские горы, а колесо обозрения в парке "Олимп", расположенное на высоте 640 метров, позволяет сделать фото и сразу отправить их близким благодаря работающему на высоте Wi-Fi. По словам туристов, в это время года можно спокойно насладиться природой, экстремальными развлечениями и атмосферой курорта без суеты и очередей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
туризмвидеоЕгор БедуляПолина БрабецАлександра Бахтина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика