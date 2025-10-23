Форма поиска по сайту

23 октября, 14:30

Туризм

Аэропорт Геленджика перевез 136 тысяч пассажиров с момента открытия

Аэропорт Геленджика с момента возобновления работы в августе перевез 136 тысяч пассажиров, 60% из которых прилетели из Москвы. Новый терминал с панорамными окнами, современным дизайном и 13 стойками регистрации сделал поездку на курорт быстрой и комфортной. Вместо полутора суток на поезде теперь достаточно четырех часов на самолете.

Рост популярности черноморского побережья связан с ограничениями на зарубежные поездки и улучшением местной инфраструктуры. Туристы все чаще стали выбирать Геленджик не только летом, но и в межсезонье ради мягкой осенней погоды и прогулок по набережной.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

туризм

