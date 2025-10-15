Форма поиска по сайту

15 октября, 07:30

Туризм

Три популярные страны у российских туристов изменили правила въезда

Три популярные страны у российских туристов изменили правила въезда

Три популярные страны у российских туристов изменили правила въезда. Это Индия, Индонезия и Шри-Ланка. Теперь в аэропорту не нужно будет заполнять бумажную миграционную карту.

С 1 октября россиянам следует внести данные в анкету онлайн на сайте за 3 дня до поездки. После этого турист получает QR-код. Его нужно распечатать или сохранить в смартфоне и показать при прохождении границы.

туризмвидеоМитя КозачинскийДарья Крамарова

