Три популярные страны у российских туристов изменили правила въезда. Это Индия, Индонезия и Шри-Ланка. Теперь в аэропорту не нужно будет заполнять бумажную миграционную карту.

С 1 октября россиянам следует внести данные в анкету онлайн на сайте за 3 дня до поездки. После этого турист получает QR-код. Его нужно распечатать или сохранить в смартфоне и показать при прохождении границы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.