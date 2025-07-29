Россияне начали чаще отдавать предпочтение отдыху в небольших городах. Лидерами в 2025 году стали Зарайск и Кириллов. Они привлекают туристов отсутствием большого количества людей, шума машин и природными ландшафтами.

За первое полугодие 2025-го рост интереса к поездкам в такие города вырос на 11%. При этом, по данным представителей туротрасли, наибольший поток отдыхающих грядущей осенью ожидаются во Владимирской и Ярославской областях.

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