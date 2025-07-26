Пассажирам ЕС разрешат провозить до 2 литров жидкости в ручной клади

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В Евросоюзе изменят нормы провоза жидкостей в ручной клади. Пассажиры смогут брать с собой до 2 литров без ограничений, сообщил телеканал Euronews со ссылкой на Еврокомиссию.

"Оборудование для досмотра в аэропортах, способное сканировать содержимое крупных емкостей с жидкостями, может в скором времени быть внедрено по всей территории ЕС. Это позволит пассажирам больше не ограничиваться флаконами объемом до 100 милилитров при перелетах", – отмечается в сообщении.

Как указала Еврокомиссия, такая технология уже применяется в авиагаванях Рима и Милана. В скором времени она появится в Германии, Ирландии, Литве, Мальте, Швеции и Нидерландах.

Ранее "Аэрофлот" ввел услугу по перевозке животного на соседнем пассажирском кресле самолета. Такое решение, как сообщили в компании, было принято на основе того, что услуга стала популярна у владельцев небольших животных, которые перевезли уже более 900 питомцев. Общий вес контейнера вместе с питомцем не должен быть свыше 15 килограммов.

Кроме того, "Аэрофлот" внес изменения в правила и процедуры перевозки животных. Так, количество перевозимых питомцев было увеличено с одного до трех. При этом в салоне самолета в одной переноске можно провозить двух взрослых животных (6+ месяцев) в случае, если их вес вместе с контейнером не превышает 8 килограммов.

