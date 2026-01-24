АТОР опровергла информацию о массовой блокировке банками зарубежных туров

Ассоциация туроператоров России (АТОР) официально опровергла сообщения СМИ о якобы массовых блокировках оплаты зарубежных туров.

В организации пояснили, что случаи блокировки связаны с ужесточением рекомендаций Банка России и касаются в основном переводов на счета физических лиц или индивидуальных предпринимателей (ИП), а также крупных переводов самому себе между счетами в разных банках.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.