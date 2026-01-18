Россияне стали чаще бронировать заграничное жилье на предстоящие праздники

Россияне стали чаще бронировать заграничное жилье на предстоящие февральские и мартовские праздники. В этом году спрос вырос на 79 процентов по сравнению с аналогичными периодами 2025-го.

Наиболее заметная динамика зафиксирована в Белоруссии и ОАЭ, где число бронирований на праздничные даты увеличилось в два раза. Среди наиболее популярных зарубежных направлений по количеству ранних бронирований – Таиланд, Турция, Армения, Китай, Грузия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

