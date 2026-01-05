Форма поиска по сайту

05 января, 09:15

Туризм

Россиянам рассказали, как туристов обманывают в разных странах

Россиянам рассказали, как туристов обманывают в разных странах

В других странах туристов опасность может поджидать там, где ее совсем не ждешь. Например, египтяне могут сделать фото на фоне пирамид с помощью телефона туриста, а потом потребовать выкуп за гаджет.

С обманом сталкиваются и в других странах. Например, в турецких кафе официант может поставить на стол бутылку воды. Потом в чеке турист может увидеть еще несколько долларов. Стоимость напитка будет гораздо выше, чем в магазинах. В счет также могут включить чаевые без согласия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

