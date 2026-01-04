Тысячи туристов спешат посмотреть на новогоднюю столицу

Тысячи москвичей и туристов устремляются в центр столицы, чтобы увидеть новогоднюю Москву. На главных площадках и улицах выстраиваются очереди из желающих сделать яркие памятные фотографии на фоне праздничных декораций, елок и витрин.

Гости города отмечают разнообразие локаций – от Красной площади и Арбата до ледовых шоу. Большой театр с его тематическим оформлением "Щелкунчик" уже несколько лет входит в топ самых впечатляющих новогодних декораций.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.