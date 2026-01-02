Жители Москвы могут провести новогодние каникулы в Сергиевом Посаде

Многие москвичи проводят новогодние каникулы, посещая старинные подмосковные города, такие как Сергиев Посад. Этот город привлекает туристов Троице-Сергиевой лаврой, основанной 689 лет назад и насчитывающей более 50 архитектурных сооружений.

Для посетителей Лавры доступны экскурсии разной продолжительности. Также в городе можно посетить музейный комплекс "Конный двор" с несколькими тематическими выставками и попробовать традиционные вареники ручной лепки в местных кафе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.