Цены на туры в ОАЭ упали после новогодних праздников

После новогодних праздников цены на путевки в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) традиционно снизились. Отдых в январе – феврале обойдется в 2–2,5 раза дешевле, чем в период новогодних каникул.

Даже ноябрьские цены были выше текущих. Например, недельный тур на двоих с вылетом из Москвы сейчас стоит около 100 тысяч рублей вместо прежних 200 тысяч. Стоимость семейного путешествия снизилась с 420 тысяч рублей до примерно 220 тысяч.

