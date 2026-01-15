Форма поиска по сайту

15 января, 07:30

Туризм

Цены на туры в ОАЭ упали после новогодних праздников

После новогодних праздников цены на путевки в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) традиционно снизились. Отдых в январе – феврале обойдется в 2–2,5 раза дешевле, чем в период новогодних каникул.

Даже ноябрьские цены были выше текущих. Например, недельный тур на двоих с вылетом из Москвы сейчас стоит около 100 тысяч рублей вместо прежних 200 тысяч. Стоимость семейного путешествия снизилась с 420 тысяч рублей до примерно 220 тысяч.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

туризмвидеоЕгор БедуляПолина Брабец

