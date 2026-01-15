Россиянам рассказали, в какие страны опасно ехать туристам

Отпуск в экзотической стране может обернуться серьезной опасностью. В последнее время участились случаи нападений на российских туристов, например, в Кении, где бандиты с мачете пытались ограбить отдыхающих.

К числу наиболее опасных стран для туристов эксперты относят государства с военными конфликтами, высоким уровнем преступности и активностью вооруженных группировок. В этот список входят Колумбия, Венесуэла, Йемен, Сомали, Афганистан, Пакистан и Ирак.

