15 января, 07:30Туризм
Россиянам рассказали, в какие страны опасно ехать туристам
Отпуск в экзотической стране может обернуться серьезной опасностью. В последнее время участились случаи нападений на российских туристов, например, в Кении, где бандиты с мачете пытались ограбить отдыхающих.
К числу наиболее опасных стран для туристов эксперты относят государства с военными конфликтами, высоким уровнем преступности и активностью вооруженных группировок. В этот список входят Колумбия, Венесуэла, Йемен, Сомали, Афганистан, Пакистан и Ирак.
