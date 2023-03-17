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Экономика

Новости часа: туроператоры РФ не корректировали полеты в Турцию после запрета на заправку

Новости часа: туроператоры РФ не корректировали полеты в Турцию после запрета на заправку

В РСТ отреагировали на возможность запрета обслуживания самолетов из РФ в Турции

Власти Таиланда и Индонезии ввели ограничения для иностранных туристов

На Бали и Пхукете вводят ограничения для российских туристов

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Туроператоры РФ не корректировали полеты в Турцию после сообщений о запрете на заправку отечественных бортов. Об этом сообщил Российский союз туриндустрии.

День московского спорта пройдет в "Лужниках" 1 июля. О дате рассказал Сергей Собянин.

Вероятность повышения ключевой ставки есть, но это не предопределено. Такое заявление сделала глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

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