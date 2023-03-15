Авиакомпании РФ и Шри-Ланки смогут выполнять более 20 рейсов в неделю между странами

Авиакомпании России и Шри-Ланки смогут выполнять более 20 рейсов в неделю между Москвой и Коломбо. Об этом говорится в сообщении Росавиации со ссылкой на новые договоренности между авиавластями двух стран.

Ранее сообщалось, что авиакомпании РФ смогут осуществлять полеты в Венесуэлу с промежуточной посадкой на Кубе. По информации ведомства, авиационные власти России и Венесуэлы заключили соглашение в целях развития сотрудничества двух государств.

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