Россияне смогут вернуть деньги за несостоявшийся тур на Ближний Восток

Россияне смогут вернуть деньги за сорваннный тур из-за конфликта на Ближнем Востоке. Это касается поездок в Арабские Эмираты, а также Катар, Иран, Израиль – всего в списке 8 стран. Как это сделать и получил ли уже кто-то из туристов компенсацию – в сюжете телеканала Москва 24.

Погода в Москве побила третий с начала весны рекорд тепла – установлен новый абсолютный максимум для 15 марта за всю историю метеонаблюдений. По прогнозам синоптиков, снег в столице полностью растает до середины апреля.

В столице растет популярность спортивных лиг для молодежи. Как рассказал в мессенджере МАХ Сергей Собянин, в прошлом году участниками соревнований стали больше 155 тысяч юных москвичей.

Для тренировок в городе доступна современная инфраструктура: спортивные залы, тренажеры, уличные площадки и необходимое оборудование. Как рассказал мэр, в столице работает свыше 135 тысяч кружков для детей от 5 до 18 лет. Их посещают свыше 1,5 миллиона ребят – это практически 90% всех юных москвичей. А в физкультурно-спортивных секциях занимаются больше 350 тысяч человек

Новая схема обмана с нейросетями расцветает на маркетплейсах. Перед дачным сезоном площадки заполнили чудо-саженцы – огурцы всех цветов и малиново-клубничные деревья. Что стоит за красивыми фото – разбиралась Москва 24.