Производство кроссовера "Москвич 8" стартовало на заводе в столице

На дорогах Москвы увеличивается количество электромобилей, среди которых заметную долю составляют модели возрожденного автозавода "Москвич". Недавно завод представил новый семиместный кроссовер "Москвич 8", который сейчас проходит этап заводских испытаний.

Производство активно локализуется: уже запущены линии сварки кузовов, покраска отечественными материалами, производство сидений, стекол, шин и дисков. В ближайшее время планируется начать выпуск российских батарей для электромобилей.

