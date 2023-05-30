Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:45

Город

Электросуда "Синичка" отправились в тестовый рейс по Москве-реке

Электросуда "Синичка" отправились в тестовый рейс по Москве-реке

"Утро": движение транспорта затруднено на Щелковском шоссе

Столичные речные вокзалы приняли и отправили более 40 тыс пассажиров за месяц

"Утро": столичный трафик оценили в 2 балла

В МВД РФ предложили вернуть инспекторам ГИБДД возможность контролировать состояние дорог

Расписание движения поездов на Ленинградском направлении изменится с 30 мая по 4 июня

Авиакомпания Georgian Airways запустит рейсы из Москвы в 5 городов Европы через Тбилиси

Новости часа: один человек погиб при обстреле села в Запорожской области со стороны ВСУ

Польша введет запрет на въезд с белорусской территории грузовых автомобилей с 1 июня

Более 40 тыс пассажиров отправились в круизы с речных вокзалов столицы за месяц

На Москве-реке в тестовый рейс отправились электросуда "Синичка". Речные трамваи тестируют перед запуском первого пассажирского маршрута, который пройдет от причала "Парк Фили" до "Киевского".

Пока специалистам необходимо убедиться в безопасности и проверить работоспособность всех систем электросудов. В парке на данный момент есть шесть судов, а через год он должен пополниться еще на 15 единиц.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортгородвидеоКристина КурумаИван Лозовой
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика