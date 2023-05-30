Электросуда "Синичка" отправились в тестовый рейс по Москве-реке

На Москве-реке в тестовый рейс отправились электросуда "Синичка". Речные трамваи тестируют перед запуском первого пассажирского маршрута, который пройдет от причала "Парк Фили" до "Киевского".

Пока специалистам необходимо убедиться в безопасности и проверить работоспособность всех систем электросудов. В парке на данный момент есть шесть судов, а через год он должен пополниться еще на 15 единиц.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.