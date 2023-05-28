Участок Серпуховско-Тимирязевской линии метро закроют 27–28 мая

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Новости

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Город

"Мой район. Навигатор": с 15 июня по Москве-реке пустят городской речной транспорт

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С 15 июня по Москве-реке пустят городской речной транспорт впервые за 17 лет. Перевозить пассажиров будут электросуда "Синичка", "Филька" и "Сетунь". Их названия выбрали сами москвичи на платформе "Активный гражданин".

Пока речные трамваи будут курсировать по двум маршрутам – от парка "Фили" до Киевского вокзала и от Автозаводского моста до Печатников. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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