"Мой район. Навигатор": с 15 июня по Москве-реке пустят городской речной транспорт

С 15 июня по Москве-реке пустят городской речной транспорт впервые за 17 лет. Перевозить пассажиров будут электросуда "Синичка", "Филька" и "Сетунь". Их названия выбрали сами москвичи на платформе "Активный гражданин".

Пока речные трамваи будут курсировать по двум маршрутам – от парка "Фили" до Киевского вокзала и от Автозаводского моста до Печатников. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".