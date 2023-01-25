Тестирование третьего электросудна началось в Москве

Третье электросудно "Сетунь" вышло на испытания на Москву-реку. О тестировании сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

Специалисты проверят, как судно ведет себя в холодное время, в условиях колотого льда. В перспективе маршрут "Сетуни" будет проходить от парка "Фили" до Киевского вокзала. Регулярные перевозки пассажиров введут в расписание после всех проверок. Испытания продлятся до полугода. В тестовом режиме электросуда планируют запустить с началом навигации.

Кроме "Сетуни" по Москве-реке будут курсировать электрические суда "Синичка", "Филька" и "Пресня". А в будущем на речные маршруты выпустят 21 электросудно. Каждое вмещает до 50 пассажиров, включая места для маломобильных граждан.

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