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Тестирование третьего электросудна началось в Москве

Тестирование третьего электросудна началось в Москве

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Третье электросудно "Сетунь" вышло на испытания на Москву-реку. О тестировании сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

Специалисты проверят, как судно ведет себя в холодное время, в условиях колотого льда. В перспективе маршрут "Сетуни" будет проходить от парка "Фили" до Киевского вокзала. Регулярные перевозки пассажиров введут в расписание после всех проверок. Испытания продлятся до полугода. В тестовом режиме электросуда планируют запустить с началом навигации.

Кроме "Сетуни" по Москве-реке будут курсировать электрические суда "Синичка", "Филька" и "Пресня". А в будущем на речные маршруты выпустят 21 электросудно. Каждое вмещает до 50 пассажиров, включая места для маломобильных граждан.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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