В Москве продолжается строительство второго этапа Троицкой линии метро. На будущих станциях "Сосенки", "Ракитки", "Десна", "Кедровая" и "Ватутинки" специалисты возводят ограждения, которые удерживают грунт и воду.

Метод "стена в грунте" подходит для строительства под землей в мегаполисе. Кроме того, технология позволяет делать прочные глубокие траншеи в местах плотной застройки и минимизировать шум от работы.

