В "Яндекс Go" рассказали, как менялся спрос на такси во время снегопада в Москве

В "Яндекс Go" рассказали, как менялся спрос на такси во время снегопада в столице. Из-за непогоды в отдельных районах Москвы и Подмосковья время в пути увеличилось почти в 1,5–2 раза.

Водителям нужно было больше времени, чтобы завершить поездку и принять следующий заказ. В результате это серьезно сказалось на стоимости поездки. Средний чек в Москве вырос на 20–25%.

