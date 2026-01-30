Новости Москвы: беспилотный поезд метро "Москва 2024" начал обкатку на БКЛ

Беспилотный поезд "Москва 2024" проходит обкатку на Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Пока он курсирует в тестовом режиме без пассажиров. За работой систем следят машинисты, которые проверяют работу ключевых компонентов, включая автоматическую остановку, машинное зрение и связь с диспетчерским центром.

Фасады здания факультета журналистики МГУ отреставрировали. Архитектурный ансамбль XVIII–XIX веков обновили с особым вниманием к лепным украшениям, оригинальным дверям и историческим светильникам. Внутри здания также проведен ремонт, включая храм на Моховой улице, в рамках капитального ремонта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.