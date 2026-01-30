Форма поиска по сайту

30 января, 18:15

Транспорт

Новости Москвы: беспилотный поезд метро "Москва 2024" начал обкатку на БКЛ

Новости Москвы: беспилотный поезд метро "Москва 2024" начал обкатку на БКЛ

"Новости дня": умные камеры на автодорогах Москвы начали фиксировать нарушителей на СИМ

В "Яндекс Go" рассказали, как менялся спрос на такси во время снегопада в Москве

Строительные работы организованы на Троицкой линии метро от "Сосенок" до "Ватутинок"

При строительстве Троицкой линии метро возведут ограждения от воздействия грунтов

На станциях Троицкой линии метро возведут ограждения, которые удерживают грунт и воду

Возведение стен в грунте при строительстве метро позволяет создать глубокие траншеи

Движение восстановлено на Дмитровском шоссе после ДТП

Умные камеры ЦОДД стали фиксировать проезд СИМ по полосам для машин

Стены в грунте начали возводить при строительстве станций Троицкой линии метро Москвы

Беспилотный поезд "Москва 2024" проходит обкатку на Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Пока он курсирует в тестовом режиме без пассажиров. За работой систем следят машинисты, которые проверяют работу ключевых компонентов, включая автоматическую остановку, машинное зрение и связь с диспетчерским центром.

Фасады здания факультета журналистики МГУ отреставрировали. Архитектурный ансамбль XVIII–XIX веков обновили с особым вниманием к лепным украшениям, оригинальным дверям и историческим светильникам. Внутри здания также проведен ремонт, включая храм на Моховой улице, в рамках капитального ремонта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

транспортметрогородвидеоЕкатерина Фоменко

