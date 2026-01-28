Новости Москвы: на станции метро "Комсомольская" начали строить стеклянные навесы

На станции метро "Комсомольская" в Москве началось возведение новых навесов. Стеклянные конструкции, дизайн которых будет стилизован под исторический фасад Ленинградского вокзала, защитят вход от осадков. Вечером архитектурная подсветка украсит площадь.

В районе Якиманка завершилась реставрация храма Казанской иконы Божией Матери. В ходе работ заменили купол и обновили фасадную отделку. При этом храм не закрывался и продолжал свою работу. Он открыт для прихожан в обновленном виде.

