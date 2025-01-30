Новости регионов: аэропорт построят возле курорта "Архыз" в Карачаево-Черкессии

В Карачаево-Черкессии возле курорта "Архыз" построят аэропорт. На это из федерального бюджета выделяют 12 миллиардов рублей. Работы начнутся в этом году. Принимать самолеты аэропорт должен с 2029 года. Полагают, что открытие воздушной гавани повысит приток туристов на популярный курорт. В планах, что "Архыз" будет принимать до 2 миллионов гостей в год.

Дайверы из Иркутской области показали подледный мир Байкала. Кадры заплыва под ледяной коркой выложили в Сеть. На кадрах видно, как аквалангисты трогают замерзшие иголки у каменистого дна. В спасательных службах сообщили, что из-за антициклона ледяной покров на озере в этом году начал формироваться позднее обычного. Середина Байкала все еще открыта.

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