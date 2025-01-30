Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 января, 06:30

Транспорт

Новости регионов: аэропорт построят возле курорта "Архыз" в Карачаево-Черкессии

Новости регионов: аэропорт построят возле курорта "Архыз" в Карачаево-Черкессии

В феврале изменится график движения поездов МЦД и автобусов

В столичном метро запустили тематический поезд к китайскому Новому году

Пассажиры прерванного рейса Дубай – Москва добрались до пункта назначения

В России дроны стали фиксировать нарушителей ПДД

Городские камеры показали, что происходит на столичных дорогах

Новости часа: Собянин заявил о высоком интересе регионов к московской платформе "МосМедИИ"

Новости часа: на юго-западе Москвы построят современный жилой квартал

Почти 200 пассажиров рейса Дубай – Москва застряли в Астрахани

Эксперт выступил против ограничения возраста автомобилистов

В Карачаево-Черкессии возле курорта "Архыз" построят аэропорт. На это из федерального бюджета выделяют 12 миллиардов рублей. Работы начнутся в этом году. Принимать самолеты аэропорт должен с 2029 года. Полагают, что открытие воздушной гавани повысит приток туристов на популярный курорт. В планах, что "Архыз" будет принимать до 2 миллионов гостей в год.

Дайверы из Иркутской области показали подледный мир Байкала. Кадры заплыва под ледяной коркой выложили в Сеть. На кадрах видно, как аквалангисты трогают замерзшие иголки у каменистого дна. В спасательных службах сообщили, что из-за антициклона ледяной покров на озере в этом году начал формироваться позднее обычного. Середина Байкала все еще открыта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортобществопогодарегионывидеоЕгор БедуляАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика