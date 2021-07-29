Эксперт рассказала, как распознать утопленный автомобиль

Север Италии вторые сутки заливает дождем. В Германии ликвидируют последствия страшного наводнения, в котором погибли более 180 человек.

Эксперты считают, что пострадать от наводнения в Европе могут российские водители – ожидается рост числа автомобилей – утопленников на вторичном рынке. Речь о транспорте, который долго был в воде. Такие машины скупают по низкой цене, ремонтируют, а продают как машины с пробегом, но долго на таких не поездить – они часто ломаются.

Как не попасться на уловки мошенников и распознать утопленный автомобиль расскажет автор проекта "Лиса рулит" Елена Лисовская.