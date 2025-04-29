Импортозамещенный МС-21 совершил первый полет

Полностью импортозамещенный самолет МС-21 впервые поднялся в воздух с аэродрома Иркутского авиационного завода. Во время полета тестировали работу авионики, систем электроснабжения и кондиционирования. Машина провела в небе 1 час 15 минут на высоте 3 тысячи метров.

В госкорпорации Ростех сообщили, что все оборудование отработало без сбоев. Лайнер должен в ближайшие годы заменить в России самолеты Boeing и Airbus.

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