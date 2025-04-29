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29 апреля, 07:00

Транспорт

В московском метро запустили тематический поезд ко Дню работника скорой помощи

В московском метро запустили тематический поезд ко Дню работника скорой помощи

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На Арбатско–Покровской линии столичного метро начал курсировать тематический поезд ко Дню работника скорой помощи. Его внешнее оформление напоминает машину "неотложки", а в салонах размещены истории о врачах и подстанциях, которые ежедневно спасают тысячи жизней.

Пассажиры смогут узнать о развитии московской службы скорой помощи, которая первой в России внедрила новый стандарт экстренной медицинской помощи. Бригады столичной скорой ежегодно совершают около четырех миллионов выездов. Медицинский поезд будет работать на линии в течение полугода.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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