Минпромторг РФ расширил список автомобилей, облагаемых налогом на роскошь: теперь в нем 573 модели вместо 555. В перечень входят машины стоимостью более 10 миллионов рублей.

Список разделен на две категории – автомобили стоимостью 10–15 миллионов рублей возрастом до 10 лет и дороже 15 миллионов рублей возрастом до 20 лет. Для всех машин из перечня транспортный налог рассчитывается с повышающим коэффициентом 3.

