Снегопад не повлиял на движение аэроэкспрессов в Шереметьево и Домодедово. Поезда и автобусы курсируют по расписанию даже в сложных метеоусловиях.

С самого начала непогоды перевозчик организовал круглосуточный оперативный штаб. Он контролирует график движения транспорта, а также регулярность очистки инфраструктуры. Пассажирам советуют ожидать составы в железнодорожных терминалах. Там тепло и работают кафе, где можно согреться горячим чаем.

