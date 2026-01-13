Форма поиска по сайту

13 января, 18:30

Транспорт

Новости Москвы: сотрудники МАДИ выявили 211 нарушений в такси за праздники

Сотрудники Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) подвели итоги проверок такси за новогодние праздники. Всего было выявлено 211 нарушений. Наиболее частыми стали отсутствие у водителей предрейсового медосмотра, технического осмотра автомобиля, опознавательных знаков и обязательной аттестации на знание города.

В Троицком и Новомосковском административных округах за 2 года построили 34 объекта образования. В 2025 году там появилось 15 новых школ и детских садов, рассчитанных на более чем 11 тысяч мест. Объекты возводят в рамках жилых кварталов с благоустройством прилегающих территорий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

транспортгородстроительствоЕкатерина Фоменковидео

