Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 декабря, 07:30

Транспорт

Выплаты компенсаций по ОСАГО изменятся в России

Выплаты компенсаций по ОСАГО изменятся в России

Рейд "Пешеходный переход" проведут в Москве 9 декабря

Новые дорожные знаки появятся в Москве с 1 января

Сервис Russpass создал подборку достопримечательностей для столичного трамвайного диаметра

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 8 декабря

Станции "Тропарево" Сокольнической линии метро исполнилось 11 лет

СМИ сообщили от отравлении пассажиров на авиарейсе Шанхай – Москва

"Вопрос спорный": в России предложили конфисковывать авто за пьяное вождение

"Деньги 24": Центробанк расширит тарифный коридор по ОСАГО с 9 декабря

Станции столичного метро "Тропарево" исполнилось 11 лет

В России готовят реформу выплат по ОСАГО. Одной из ключевых причин стал рост жалоб автовладельцев на нарушение страховыми компаниями сроков ремонта, которые по закону не должны превышать 30 дней.

Задержки часто вызваны устаревшей единой методикой расчета, из-за чего возникают проблемы с подбором и поставкой подходящих запчастей. Из-за этого недовольные клиенты все чаще обращаются в суд, а автосервисы неохотно работают по ОСАГО.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортавтовидеоДарья ЕрмаковаДмитрий НайдаВладимир Дементьев

Как выбрать натуральную ель на Новый год?

Живую ель не стоит покупать задолго до Нового года – это поможет избежать наценок

При выборе нужно ориентироваться на официальные базары и проверять законность спила

Читать
закрыть

Нужен ли в России запрет на использование детьми соцсетей?

Использование соцсетей более двух часов в день может негативно повлиять на психику ребенка

Дети в соцсетях больше всех уязвимы перед злоумышленниками

Читать
закрыть

Нужно ли усиливать господдержку при аренде жилья в РФ?

Эксперты уверены: меру сложно реализовать в условиях дефицита бюджета

Введение таких мер может создать почву для злоупотреблений

Читать
закрыть

Пострадает ли урожай 2026 года от дефицита осадков зимой?

Для опытных дачников бесснежная погода в начале зимы – это "не аномалия, а ценный подарок"

Эксперты уверены: посадки из-за отсутствия снега не пострадают

Читать
закрыть

Как поддержать здоровье и сон в сезон короткого светового дня?

После пробуждения стоит включать яркий белый или голубой свет

Важно чаще выходить на улицу в светлое время суток

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на горнолыжном отдыхе в РФ в Новый год?

Лучшие предложения по ценам доступны по акциям раннего бронирования

Для экономии стоит путешествовать на личном автомобиле

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят разрешить выплачивать алименты продуктами и одеждой?

Основная цель алиментов – обеспечение интересов ребенка

В Госдуме уверены: мера актуальна в ситуациях конфликта между бывшими супругами

Читать
закрыть

Что известно о проведении военных сборов в РФ в 2026 году?

Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы

Сборы представляют собой занятия для восстановления навыков по воинской специальности

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика