Выплаты компенсаций по ОСАГО изменятся в России

В России готовят реформу выплат по ОСАГО. Одной из ключевых причин стал рост жалоб автовладельцев на нарушение страховыми компаниями сроков ремонта, которые по закону не должны превышать 30 дней.

Задержки часто вызваны устаревшей единой методикой расчета, из-за чего возникают проблемы с подбором и поставкой подходящих запчастей. Из-за этого недовольные клиенты все чаще обращаются в суд, а автосервисы неохотно работают по ОСАГО.

