График электричек изменится в столичном регионе в октябре из-за окончания дачного сезона.

На Казанском направлении поменяют расписание более 10 поездов. На Павелецком направлении уберут до весны несколько поездов выходного дня.

Отменят некоторые рейсы и на Савеловском и Киевском направлениях. Также с 2 октября отменяется поезд № 7084 Москва – Владимир на Горьковском направлении. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.