Электрички Ярославского направления МЖД задерживаются из-за остановки поезда

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Некоторые электрички Ярославского направления Московской железной дороги задерживаются, сообщила пресс-служба МЖД.

"В настоящее время из-за незапланированной остановки электропоезда № 6342 на перегоне Москва – Ярославская – Лосиноостровская в пути задерживается ряд электричек Ярославского направления в сторону области", – говорится в сообщении.

В МЖД уточнили, что на данный момент железнодорожники принимают все необходимые меры для сокращения времени опоздания поездов. Пассажирам принесли извинения за доставленные неудобства.

Ранее несколько поездов, следовавших в сторону области, задерживались на Рижском направлении Московской железной дороги и МЦД-2 из-за остановки электрички по техническим причинам.

