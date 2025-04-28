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28 апреля, 13:15

Транспорт

Поезд ко Дню работника скорой помощи запущен в столице

Поезд ко Дню работника скорой помощи запущен в столице

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Тематический поезд запустили в столичном метро ко Дню работника скорой медицинской помощи, который отмечается 28 апреля. Состав курсирует по Арбатско-Покровской линии. Его оформили в стиле медицинского автомобиля.

Заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова назвала запуск поезда данью уважения труду врачей. Она также поздравила всех сотрудников скорой помощи с праздником.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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