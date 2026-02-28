Страны Персидского залива закрыли небо из-за военной операции в Иране

Страны Персидского залива закрыли небо из-за военной операции, которую начали США и Израиль в Иране. В результате часть рейсов между Москвой и Дубаем не удалось выполнить.

Также возможны отмены полетов в Израиль и Иран, сообщает Росавиация. В связи с закрытием воздушного пространства время полетов в страны Персидского залива вырастет, предупредили в Минтрансе России. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

