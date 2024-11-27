Средняя скорость движения транспорта в Москве стала почти 50 км/ч

Средняя скорость движения транспорта в столице стала почти 50 километров в час. Эксперты сравнили 10 месяцев этого года с аналогичным периодом прошлого года.

Ускорение трафика стало возможным благодаря оптимизации движения. Ежегодно специалисты ЦОДД реализуют около тысячи проектов. Например, скорость удается повышать благодаря переразметке. Кроме того, дороги оснащены камерами и детекторами транспортного потока.

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