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14 ноября, 12:30

Транспорт

Почти половина обозначенных в навигаторах камер отсутствует на дорогах

Почти половина обозначенных в навигаторах камер отсутствует на дорогах

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Почти половины дорожных камер, которые обозначены в навигаторах, на самом деле нет на улицах. Вместо них стоят фейки или муляжи, также многие точки указаны ошибочно.

Национальный автомобильный союз обратился в МВД с просьбой подсчитать комплексы фотовидеофиксации, а также опубликовать их точное местонахождение. Эксперты считают, что из-за обилия фейковых камер растет аварийность.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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транспортвидеоМария Рыбакова
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