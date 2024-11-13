Депутаты Даванков и Ткачев предложили увеличить допустимую скорость на трассах до 150 км/ч

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Разрешенную скорость на автомагистралях могут увеличить до 150 км/ч. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на инициативу депутатов Владислава Даванкова и Антона Ткачева от партии "Новые люди".

Согласно предложению парламентариев, скорость разрешат увеличить только на тех трассах, которые соответствуют требованиям безопасности. Например, на трассах М11 "Нева" или М12 "Восток". Парламентарии считают, что это поможет в борьбе с автомобильными пробками, а также сократит время водителей в пути. Депутаты также отметили, что нововведение поможет экономическому развитию регионов, по которым проходят эти трассы.

Также в своем обращении депутаты уточнили, что в настоящее время по решению собственников или владельцев автодорог может разрешаться повышение скорости для отдельных видов транспортных средств до 130 км/ч на дорогах, обозначенных знаком "Автомагистраль". Парламентарии отметили, что качество некоторых участков дорог вполне позволяет водителям разогнаться до 150 км/ч, однако сейчас для них действует ограничение.

По инициативе МВД на некоторых трассах, соответствующих высоким стандартам качества, скоростной лимит уже подняли со 110 км/ч до 130 км/ч. Даванков и Ткачев подчеркнули, что после этого аварийность на таких участках дорог не выросла, а пропускная способность только увеличилась.

Ранее сообщалось, что в Москве появятся еще шесть новых турбокольцевых перекрестков. Это поможет снизить аварийность и увеличить скорость движения автомобилей.