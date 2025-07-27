Поезда не ходят на участке между станциями метро "Саларьево" и "Потапово" до 28 июля включительно. Это необходимо для интеграции в инфраструктуру метрополитена нового электродепо.

В эти дни горожане смогут воспользоваться бесплатными компенсационными автобусами КМ, другими линиями метро, а также регулярными маршрутами наземного транспорта. Москвичей попросили заранее выбирать альтернативные маршруты.

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