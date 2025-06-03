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Мэр Москвы

"Мой район. Новости": Собянин осмотрел ход строительства Рублево-Архангельской линии метро

"Мой район. Новости": Собянин осмотрел ход строительства Рублево-Архангельской линии метро

Собянин: 1-й участок Рублево-Архангельской линии планируется завершить в 2026 году

Собянин осмотрел строящуюся станцию метро "Народное Ополчение"

Собянин: 912 участников вышли в финал московского чемпионата "Абилимпикс-2025"

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Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции "Народное Ополчение" Рублево-Архангельской линии московского метро. Там выполнено уже более 60% необходимых работ.

Первый пусковой участок от станции "Шелепиха" до "Бульвара Генерала Карбышева" планируют запустить к концу 2026 года. Новая линия улучшит транспортное обслуживание более 1 миллиона москвичей и жителей Подмосковья.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
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