"Мой район. Новости": Собянин осмотрел ход строительства Рублево-Архангельской линии метро

Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции "Народное Ополчение" Рублево-Архангельской линии московского метро. Там выполнено уже более 60% необходимых работ.

Первый пусковой участок от станции "Шелепиха" до "Бульвара Генерала Карбышева" планируют запустить к концу 2026 года. Новая линия улучшит транспортное обслуживание более 1 миллиона москвичей и жителей Подмосковья.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

